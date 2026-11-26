Кризис среднего возраста стал наступать у людей раньше — уже в 30–40 лет. Об этом сообщил сайт «Леди Mail» .

Смещение рамок объяснили ускорением темпа жизни, нестабильностью в карьере и жилье, а также давлением социальных сетей. Демонстрация идеализированных чужих успехов усиливает тревогу и сравнение личных достижений с другими. К ранней переоценке ценностей также приводят выгорание и отход от привычных жизненных сценариев.

Среди признаков этого периода называют апатию, ощущение стагнации, потерю интереса к целям и желание кардинально сменить работу или место жительства. В материале подчеркнули, что подобные симптомы могут свидетельствовать о депрессии или тревожном расстройстве, поэтому при необходимости следует обратиться к специалисту.