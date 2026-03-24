Эксперты сервиса «Купибилет» посоветовали покупать билеты за 45–60 суток до отправления

Самым выгодным временем для покупки билетов считается период за 45–60 суток до отправления, когда доступен максимальный выбор мест по стартовым ценам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сервис «Купибилет».

По данным экспертов, на направлениях в Анапу, Симферополь и Адлер до 60% билетов на даты с конца июля по август выкупаются в течение первых трех суток после старта продаж. При поздней покупке разница в стоимости может достигать 25–30%.

Наиболее сложно приобрести билеты в Анапу, Симферополь и Новороссийск из-за высокого спроса и инфраструктурных ограничений. В таких случаях пассажирам рекомендуют рассмотреть альтернативные маршруты через Краснодар или Ростов-на-Дону, а также варианты с пересадками.