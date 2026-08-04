Эксперты Россельхозцентра порекомендовали в августе сосредоточиться на подкормках, содержащих фосфор и калий

В августе болгарский перец активно плодоносит и накапливает полезные вещества. В этот период особенно важно правильно подкармливать растения, чтобы повысить качество плодов и продлить сбор урожая. Эксперты Россельхозцентра рекомендуют в августе сосредоточиться на подкормках, содержащих фосфор и калий, полностью исключив азот. Об этом пишет сайт «7Дней» .

Есть несколько проверенных рецептов для подкормки перца:

Минеральный микс: 15–20 граммов сульфата калия и 20–25 граммов суперфосфата, растворенных в горячей воде, разводят в 10 литрах воды. Под каждый куст вносят от 1 до 2 литров готового раствора. Монофосфат калия: для полива под корень 10–15 граммов средства растворяют в 10 литрах воды, для опрыскивания по листу концентрацию снижают до 5–10 граммов на тот же объем. Натуральный зольный раствор: один стакан просеянной древесной золы заливают 10 литрами воды. На одно растение расходуют от 0,5 до 1 литра настоя. Готовые осенние комплексы: минеральные составы с минимальным содержанием азота или полным его отсутствием (например, с формулой 0–15–30 или 5–10–20), применяемые строго по инструкции.

Подкормки проводят в три этапа:

1. С 1 по 5 августа — первое внесение калийно-фосфорной смеси или зольного настоя. 2. Через 10–14 дней — вторая процедура с комплексным осенним удобрением для ускорения дозревания. 3. За две-три недели до сбора урожая — заключительный этап с чистым калием, например, слабым раствором сульфата калия или органической золой.