Эксперты Роспотребнадзора: в спортзале можно заразиться грибковыми заболеваниями

При несоблюдении правил личной гигиены в спортивном зале можно заразиться грибковыми заболеваниями, чесоткой или кишечными инфекциями. Об этом сообщил сайт «ТСН 24» со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора.
Обезопасить себя можно, соблюдая определенные правила. Так, руки до и после тренировок необходимо мыть с мылом. Не стоит ходить босиком в раздевалке и душевой и пользоваться чужой обувью. Тренажеры и оборудование лучше протереть дезинфицирующими салфетками.
Кроме того, при посещении бассейнов в спортивных учреждениях обязательно нужно принять душ.
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