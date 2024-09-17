Эксперты Роспотребнадзора: в спортзале можно заразиться грибковыми заболеваниями

При несоблюдении правил личной гигиены в спортивном зале можно заразиться грибковыми заболеваниями, чесоткой или кишечными инфекциями. Об этом сообщил сайт «ТСН 24» со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора.

Обезопасить себя можно, соблюдая определенные правила. Так, руки до и после тренировок необходимо мыть с мылом. Не стоит ходить босиком в раздевалке и душевой и пользоваться чужой обувью. Тренажеры и оборудование лучше протереть дезинфицирующими салфетками.

Кроме того, при посещении бассейнов в спортивных учреждениях обязательно нужно принять душ.