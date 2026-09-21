Эксперты Роспотребнадзора рассказали, что терпкую хурму можно оставить дозревать в бумажном пакете

Специалисты отмечают, что хурму можно разделить на три группы: невяжущие, вяжущие и сорта с переменной терпкостью. Например, сорт «Королек» относится к невяжущим, а «Зенджи-мару» — к шоколадным с терпкостью. Вяжущие сорта, такие как японский «Хачия», приобретают сладость и мягкость только при полном созревании.

При выборе хурмы нужно обращать внимание на цвет плода. У зрелых плодов он насыщенный и равномерный. Вяжущие сорта становятся красно-оранжевыми, а шоколадная хурма — коричневой. Бледный цвет и зеленоватые участки сигнализируют о незрелости.

Важно проверить кожуру: она должна быть целой, без повреждений. Тонкие темные полоски у некоторых сортов говорят о зрелости, а легкий белый налет считается нормальным.

Упругость мякоти тоже имеет значение. Если хурма слишком твердая, она может быть незрелой, а если чересчур мягкая — переспевшей. Лучше всего, когда плод слегка приминается при нажатии и восстанавливает форму.

У спелой хурмы плодоножка сухая и легко отделяется. Терпкую хурму можно оставить дозревать в бумажном пакете или рядом со спелыми яблоками и бананами, так как они выделяют этилен, который ускоряет созревание.