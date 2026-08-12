Эксперты Роспотребнадзора посоветовали не покупать школьную форму со слишком большим запасом «на вырост»

Современная школьная форма может быть практичной, комфортной и стильной. Эксперты рассказали НИА «Нижний Новгород» , на что обратить внимание при покупке одежды для учеников.

По словам директора фирмы по пошиву формы Эльвиры Дозоровой, самым востребованным вариантом остается клетка. Такой рисунок делает одежду менее строгой, а загрязнения — например, от супа или борща — на нем менее заметны, что особенно актуально для первоклассников.

Среди традиционных цветов лидируют черный, серый и синий. Для клетчатых моделей популярны сине-красные (которые выбирают многие лицеи), серо-розовые и бежевые оттенки.

В нижегородском управлении Роспотребнадзора напомнили: ребенок проводит в форме несколько часов, поэтому она не должна сковывать движения или вызывать раздражение. В составе ткани могут быть хлопок, лен, шерсть, вискоза или их смесовые комбинации.

При покупке родителям рекомендуют внимательно изучать маркировку с указанием состава, размера и правил ухода. Покупать форму со слишком большим запасом «на вырост» специалисты не советуют — одежда должна быть удобной в течение всего учебного дня.