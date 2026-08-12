Эксперты Роспотребнадзора посоветовали не покупать школьную форму со слишком большим запасом «на вырост»
Современная школьная форма может быть практичной, комфортной и стильной. Эксперты рассказали НИА «Нижний Новгород», на что обратить внимание при покупке одежды для учеников.
По словам директора фирмы по пошиву формы Эльвиры Дозоровой, самым востребованным вариантом остается клетка. Такой рисунок делает одежду менее строгой, а загрязнения — например, от супа или борща — на нем менее заметны, что особенно актуально для первоклассников.
Среди традиционных цветов лидируют черный, серый и синий. Для клетчатых моделей популярны сине-красные (которые выбирают многие лицеи), серо-розовые и бежевые оттенки.
В нижегородском управлении Роспотребнадзора напомнили: ребенок проводит в форме несколько часов, поэтому она не должна сковывать движения или вызывать раздражение. В составе ткани могут быть хлопок, лен, шерсть, вискоза или их смесовые комбинации.
При покупке родителям рекомендуют внимательно изучать маркировку с указанием состава, размера и правил ухода. Покупать форму со слишком большим запасом «на вырост» специалисты не советуют — одежда должна быть удобной в течение всего учебного дня.