Эксперты Роспотребнадзора отметили, что спелый ананас отличает сладкий и приятный запах у основания

Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, как правильно выбирать ананас в магазине. Их слова привел сайт «Вечерний Санкт-Петербург» .

Как отметили эксперты, ананас пользуется популярностью благодаря сладкому вкусу и сочной мякоти. Он содержит витамины группы B, бета-каротин, а также кальций, магний, цинк и йод. Эти вещества помогают поддерживать здоровье кожи, иммунной и нервной системы, а также участвуют в обмене веществ.

При выборе спелого ананаса важно учитывать, чтобы запах у основания был сладким и приятным. Кожура должна быть плотной, без темных пятен и повреждений. Листья на верхушке — зеленые и немного подвижные.

Ананас можно использовать в различных блюдах: фруктовые салаты, смузи, десерты, а также в горячих блюдах, например, в пицце с ветчиной или с мясом.