Эксперты Роспотребнадзора назвали Безымянное озеро единственным безопасным местом для купания в Петербурге

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку пляжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ведомстве отметили, что единственным подходящим местом для купания в городе является Безымянное озеро, сообщил сайт «ФедералПресс».
«Согласно результатам мониторинга качество воды на 1-м пляже: Безымянное озеро — Красносельский район соответствует гигиеническим нормативам», — сообщает Роспотребнадзор.
В Ленинградской области безопасным для купания признано Суходольское озеро в Приозерском районе. Эксперты предупредили, что купание в непроверенных водоемах может стать причиной заражения инфекциями и паразитарными заболеваниями.
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