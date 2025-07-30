Эксперты Роспотребнадзора назвали Безымянное озеро единственным безопасным местом для купания в Петербурге

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку пляжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ведомстве отметили, что единственным подходящим местом для купания в городе является Безымянное озеро, сообщил сайт «ФедералПресс» .

«Согласно результатам мониторинга качество воды на 1-м пляже: Безымянное озеро — Красносельский район соответствует гигиеническим нормативам», — сообщает Роспотребнадзор.

В Ленинградской области безопасным для купания признано Суходольское озеро в Приозерском районе. Эксперты предупредили, что купание в непроверенных водоемах может стать причиной заражения инфекциями и паразитарными заболеваниями.