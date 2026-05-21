Эксперты Роспотребнадзора напомнили о необходимости сокращать рабочий день на четыре часа при температуре +30,5 градуса

В Нижегородскую область пришла аномальная жара. Роспотребнадзор дал НИА «Нижний Новгород» советы, как сохранить здоровье на работе.

При температуре в офисе +28,5 градуса рабочий день сокращают на час, +29 градусов — на два часа, +30,5 градуса — на четыре часа.

На улице при +32,5 градуса и выше трудятся 15–20 минут, затем 10–12 минут отдыхают в прохладном помещении. В спецодежде работают 4–5 часов, без нее — 1,5–2 часа.

Важно соблюдать питьевой режим: пить часто, небольшими порциями, отдавая предпочтение прохладной воде, минеральным и витаминизированным напиткам, добавили эксперты.