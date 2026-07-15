Эксперты Роспотребнадзора напомнили, что черная смородина богата антиоксидантами и клетчаткой

Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти сравнили полезные свойства черной, красной и белой смородины. Они рассказали, чем отличаются эти ягоды и как их можно использовать, сообщила газета «Петербургский дневник» .

По данным экспертов, черная смородина содержит много антиоксидантов, витаминов С и Е, полифенолов, клетчатки и пектинов. Настой из ее листьев может снижать температуру, обладает дезинфицирующими свойствами и тонизирует, особенно полезен в период восстановления, отметил телеканал «Санкт-Петербург».

Красная смородина уступает черной по антиоксидантной активности, но содержит больше витамина А, группы В и фитостеролов. Белая смородина по составу близка к красной, но реже вызывает аллергию и лучше сохраняется при хранении. Она также содержит много витаминов группы В.

В ведомстве предупредили, что при язве желудка, тромбофлебите и склонности к тромбообразованию смородину стоит употреблять с осторожностью. При этом полностью отказываться от ягоды не нужно, важно соблюдать меру.