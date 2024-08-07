Эксперты Роспотребнадзора: наносить солнцезащитный крем следует за 30 минут до выхода на улицу

Солнцезащитные средства нужны при ультрафиолетовом индексе три и выше. Наносить их следует за 30 минут до выхода на улицу, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора.

Обновлять крем стоит каждые два часа во время купания. Обрабатывать нужно лицо, уши, область за ушами, шею и все открытые участки кожи. Перед покупкой солнцезащитного крема рекомендуется проверить его срок годности.

Фактор защиты от солнца должен быть не ниже 30. Лучше отдавать предпочтение кремам с SPF 50+.