Эксперты Роспотребнадзора Ямала назвали термическую обработку рыбы самым эффективным методом уничтожения паразитов

Рыба — ценный источник белка, омега-3 кислот и витаминов, но ее употребление требует осторожности. В рыбе могут содержаться паразиты, которые способны вызвать серьезные заболевания. Об этом сайт предупредили специалиста Роспотребнадзор Ямала в беседе с сайтом URA.RU .

Наиболее распространенными и опасными паразитами в пресноводной рыбе является описторхис (кошачья двуустка) — вызывает описторхоз, поражая печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Заражение происходит при употреблении сырой или недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых.

Также опасен широкий лентец. Он вызывает дифиллоботриоз, паразитируя в кишечнике человека и вызывая анемию и проблемы с пищеварением. Часто встречается в щуке, налиме, окуне. Анизакиды — личинки нематод, паразитирующие в морской рыбе и вызывающие анизакидоз — острое заболевание желудочно-кишечного тракта.

Термическая обработка — самый эффективный метод уничтожения паразитов. Рыбу следует варить не менее 15–20 минут с момента закипания, жарить — небольшими кусками под крышкой столько же времени. Крупную рыбу лучше предварительно разрезать вдоль хребта. При запекании в духовке время приготовления должно составлять не менее 30–40 минут при температуре 180–200 градусов.

Глубокая заморозка также губительна для паразитов, но важно соблюдать определенные условия: при температуре –28 градусов рыбу нужно выдерживать не менее 32 часов, а при температуре –35 градусов — не менее 14 часов. Обычная бытовая морозильная камера (около –18 градусов) не гарантирует уничтожения личинок.

Дополнительные меры предосторожности включают использование отдельной разделочной доски и ножа для сырой рыбы, тщательное мытье рук, ножа и доски после работы с рыбой, а также избегание контакта сырой рыбы с готовыми к употреблению продуктами.