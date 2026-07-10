Эксперты Роскачества заявили, что на долговечность зонта влияет материал купола

Эксперты Роскачества поделились рекомендациями по выбору качественного зонта и продлению его срока службы. В беседе с RT они рассказали о важных аспектах при покупке и эксплуатации этого аксессуара.

Специалисты подчеркнули, что на долговечность зонта влияет материал купола. Ткани ранжируются по качеству в следующем порядке: нейлон, полиэстер, жаккард, эпонж и сатин. Дополнительный плюс — тефлоновое покрытие или водоотталкивающая пропитка, которая предотвращает промокание ткани.

По словам экспертов, зонты с меньшим количеством движущихся частей служат дольше. Ультралегкие телескопические модели с большим количеством сложений признаны наименее надежными. Наибольшей прочностью обладают зонты-трости с увеличенным числом спиц и системой «антиветер».

Чтобы продлить срок службы зонта, следует использовать его строго по назначению, избегая механических ударов и деформаций. Сушить зонт нужно в сложенном виде, подвешивая куполом вниз вдали от источников тепла.

Специалисты предупредили, что сушка в полностью раскрытом состоянии растягивает ткань, а уборка влажного зонта в чехол ведет к гниению материала, появлению скрежета и неприятного запаха.