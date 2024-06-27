Эксперты Роскачества: снижение скорости интернета может быть признаком взлома смартфона

Резкое снижение скорости интернета может указывать на взлом смартфона хакерами или заражение вредоносными вирусами. Об этом эксперты Роскачества рассказали «Парламентской газете».

По словам специалистов, работа шпионских программ сильно влияет на трафик. Также стоит насторожиться, если при разговорах по телефону появляется белый шум и приходят уведомления о действиях, которые пользователь не совершал.

Кроме того, включенный в фоновом режиме шпионский софт сильно нагревает мобильный. В таких случаях лучше обратиться к специалистам и проверить устройство для собственного спокойствия, сообщил сайт Neva.Today.