Эксперты Роскачества рассказали о важности углеводов для организма

В Центре компетенций по функциональному питанию Роскачества сообщили «Известиям» , что полный отказ от углеводов может нанести вред здоровью. Углеводы — основной источник энергии для мозга и нервной системы.

Специалисты пояснили, что при нехватке глюкозы у человека могут возникнуть слабость, раздражительность и снижение концентрации внимания. Углеводы также участвуют в регуляции обмена веществ, синтезе гормонов и помогают усвоению белков и жиров.

Средняя суточная норма углеводов для взрослого человека составляет около 300 граммов. При этом важно качество продуктов. Основу рациона должны составлять сложные углеводы: цельнозерновые крупы, бобовые, овощи и фрукты. В день рекомендуется употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов, а также 25 граммов пищевых волокон.

Эксперты советуют ограничить потребление свободных сахаров, которые содержатся в газировке, сладостях, меде и соках. Их доля не должна превышать 10% от общей суточной калорийности, так как такие продукты вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови.

В Роскачестве также порекомендовали использовать принцип «здоровой тарелки» для контроля рациона: половину объема должны составлять овощи, четверть — белковая часть и еще четверть — углеводы из цельных источников.