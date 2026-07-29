Роскачество: замороженные в форме кубиков кабачки сохраняют свежесть до 10–12 месяцев

Эксперты Роскачества поделились рекомендациями по хранению кабачков. По их словам, срок хранения зависит от зрелости плодов, сообщил URA.RU .

Молодые кабачки с тонкой кожицей следует съесть в течение одной-двух недель, потому что даже в холодильнике они быстро теряют вкус. Более зрелые плоды с плотной кожурой могут оставаться свежими до четырех-пяти месяцев, но только при соблюдении правильных условий.

Оптимальная среда для зрелых кабачков — прохладное проветриваемое помещение с температурой от +4 до +10 градусов и влажностью около 75%. Погреб или утепленный балкон подойдут идеально. В холодильнике овощи лучше держать в овощном отсеке, завернув в бумагу или перфорированный пакет, чтобы избежать конденсата.

Перед закладкой мыть плоды не нужно, достаточно протереть их сухой тканью. Поврежденные экземпляры лучше сразу заморозить, законсервировать или переработать в икру. Замороженные нарезанные кубиками кабачки могут храниться до 10–12 месяцев.