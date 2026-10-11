Эксперты Роскачества призвали не открывать вздувшиеся банки огурцов с мутным рассолом

Специалисты Роскачества объяснили Life.ru , в каких случаях помутнение рассола в банке с домашними огурцами неопасно, а когда заготовку необходимо сразу выбросить.

Легкое помутнение жидкости может возникать из-за жесткой воды, йодированной соли или недостаточно вымытых овощей. Это влияет на вкус и срок хранения, но не всегда делает продукт вредным, отметил «МК в Питере».

Банку категорически нельзя открывать, если рассол стал сильно мутным, покрылся пеной или слизью, внутри появились пузырьки газа, белесые нити либо серо-зеленые хлопья. Особенно опасна вздутая крышка, указывающая на размножение дрожжей, плесени и бактерий.

В ведомстве также напомнили об угрозе ботулизма, возбудитель которого не меняет вкус, цвет и запах рассола. При любых сомнениях консервацию следует выбросить.