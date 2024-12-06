Эксперты Роскачества посоветовали выбирать к Новому году елку с упругими и гибкими ветвями
Эксперты Роскачества дали советы по выбору натуральной елки к Новому году. Покупать дерево необходимо в специальных пунктах или на ярмарках, так как именно там продавцы могут гарантировать легальность рубки, сообщил RT.
Специалисты рекомендовали обращать внимание на состояние хвойного. Так, ветви должны быть гибкими и упругими, ствол на срезе — влажным и светлым.
«Если иголки легко осыпаются при прикосновении, а ветки ломаются при изгибе, елка уже потеряла свежесть. Цвет хвои должен быть насыщенным зеленым», — отметили в организации.
Представители Роскачества также призвали проводить утилизацию дерева после праздника. Для данной цели подойдут пункты сбора, где растение используют для компоста.