Эксперты Роскачества посоветовали выбирать к Новому году елку с упругими и гибкими ветвями

Эксперты Роскачества дали советы по выбору натуральной елки к Новому году. Покупать дерево необходимо в специальных пунктах или на ярмарках, так как именно там продавцы могут гарантировать легальность рубки, сообщил RT .

Специалисты рекомендовали обращать внимание на состояние хвойного. Так, ветви должны быть гибкими и упругими, ствол на срезе — влажным и светлым.

«Если иголки легко осыпаются при прикосновении, а ветки ломаются при изгибе, елка уже потеряла свежесть. Цвет хвои должен быть насыщенным зеленым», — отметили в организации.

Представители Роскачества также призвали проводить утилизацию дерева после праздника. Для данной цели подойдут пункты сбора, где растение используют для компоста.