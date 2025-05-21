Эксперты Роскачества посоветовали летом покупать шаурму в заведениях с кондиционером

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать безопасную шаурму. С рекомендациями ознакомился сайт RT.
Специалисты напомнили, что персонал должен соблюдать санитарные нормы: носить чистую форму, перчатки и шапочки, хранить личные вещи вне рабочего места. Особое внимание следует уделить условиям приготовления пищи: мытье рук и разделывание ингредиентов следует проводить раздельно, а мясо лучше брать свежесрезанным с вертела.
В летний период рекомендуется отдавать предпочтение торговым точкам, оборудованным кондиционером. Это не обязательное требование СанПиН, однако высокая температура в помещении в жаркую погоду может отразиться на качестве продуктов.
Военком во Львове едва не ослеп в погоне за уклонистом
Еще восемь дронов сбили на подлете к Москве
«Мог разнести за пару дней». В США резко высказались по Украине
Михалков назвал три главных фильма для молодежи
Украинка взорвала гранату и убила ребенка соседей
Костромские инструкторы проекта «НА СТАРТ!» получили «Родительское спасибо»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте