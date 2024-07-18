Эксперты Роскачества: деньги в случае переплаты суммы штрафа можно вернуть

В некоторых ситуациях россияне вправе вернуть деньги при уже оплаченном штрафе. Сделать это можно в течение трех лет, сообщили эксперты Роскачества в беседе с RT .

Часто такие случаи связаны с ошибкой онлайн-сервисов, которые дают возможность несколько раз оплачивать штрафы. Также родственники могут независимо друг от друга уплатить пени, считая, что другой этого не сделает. Кроме того, возврат возможен, если штраф оплатили по неверным реквизитам.

Как сообщило агентство «Пенза-пресс», чтобы вернуть деньги, нужно запросить квитанцию на портале госуслуг или у банка.