Эксперты «Росбиотеха» разработали новый метод санитарного контроля «спящих» бактерий в пищевой продукции

Специалисты Российского биотехнологического университета разработали новый метод санитарного контроля качества пищевой продукции, который позволяет выявлять «спящие» бактерии. Об этом сообщила сайт «Известиям» аспирант университета «Росбиотех» Румия Валитова.

Под воздействием стрессовых факторов микроорганизмы могут переходить в неактивное состояние, становясь устойчивыми к стандартным методам анализа. При наступлении благоприятных условий они вновь «просыпаются» и могут представлять опасность для людей.

Ученые сосредоточились на изучении опасных видов микробов, таких как кишечная палочка, сальмонелла и золотистый стафилококк, в условиях, типичных для пищевых производств. Они выяснили, что для выхода бактерий из состояния «спячки» нужна не богатая питательными веществами среда, а достаточно бедный состав на основе легкоусвояемых рыбных белков.

Предложенные методы помогут улучшить систему проверки качества продуктов питания, сделав ее более чувствительной к скрытым бактериям, подчеркнула собеседница.