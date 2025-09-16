Эксперты Ridlife.ru назвали ошибки, которые могут испортить вкус домашнего кофе

Эксперты с сайта Ridlife.ru назвали семь распространенных ошибок, которые могут испортить вкус домашнего кофе.

Неправильный помол. Помол должен соответствовать методу приготовления. Для френч-пресса подойдет крупный помол, для эспрессо — очень мелкий, для фильтра — средний, а для турки зерно нужно измельчать почти в пыль, написал «Ридус».

Неподходящая температура воды. Оптимальная температура заваривания кофе — от 90 до 96 градусов. Если нет возможности точно измерить температуру, доведите воду до кипения, а затем дайте ей остыть в течение двух-трех минут перед завариванием.

Неправильные пропорции кофе и воды. Рекомендуемое соотношение — 1:15 или 1:16 (1 грамм кофе на 15–16 миллилитров воды). Для точности используйте кухонные весы.

Неправильное хранение кофейных зерен. Храните кофе в герметичной, непрозрачной емкости в прохладном, сухом месте, вдали от посторонних запахов и солнечного света.

Нерегулярная чистка кофейного оборудования. Регулярно очищайте кофемолку, кофеварку и другие приборы, применяя специальные средства для удаления масел и накипи.

Использование неподходящей воды. Используйте фильтрованную или бутилированную воду с минерализацией 100–150 мг/л. Избегайте дистиллированной воды и воды с запахом хлора.