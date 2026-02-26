Эксперты рекомендовали свердловчанами не откладывать покупку жилья в 2026 году

Эксперты рынка недвижимости считают, что в 2026 году свердловчанам не следует ждать особого момента для приобретения жилья. Они утверждают, что решение этого вопроса должно основываться на личных обстоятельствах, а не на попытках предсказать колебания рынка, сообщил URA.RU .

Как отметили эксперты, значительных изменений цен в ближайшем будущем не прогнозируется.

«Если у конкретного человека есть необходимая сумма наличных, он может выходить на рынок сейчас — искать интересные варианты и торговаться, потому что покупателей на рынке не так много», — подчеркнул руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Он также отметил ограниченный ассортимент предложений. Его точку зрения поддержал исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев. Специалист считает, что нет смысла откладывать решение жилищного вопроса в ожидании изменений на рынке.

«Когда нужно решать жилищный вопрос, вот тогда его и нужно решать, не дожидаться каких-то лучших времен», — заключил Галеев.