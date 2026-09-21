Эксперты рассказали, какие цвета будут в тренде для интерьера в 2027 году

Производители красок уже представили цветовые прогнозы на 2027 год. Клео.ру рассказал о пяти главных цветах будущего сезона. Эти оттенки можно использовать как для покраски стен, так и для выбора текстиля, светильников и мебели.

Сельдерейный зеленый — теплый оттенок с желтым подтоном, напоминающий молодые листья. Он подойдет для покраски стен спальни или обеденной зоны. Для более выразительного сочетания можно использовать его вместе с винным цветом. Если ремонт не планируется, можно добавить в интерьер зеленую скатерть, шторы или чехлы на стулья, отметил «Ридус».

Глиняный розовый имеет коричневые и терракотовые нюансы. Этот оттенок будет интересно смотреться рядом с матовыми поверхностями, льном, деревом и керамикой. Для спокойного сочетания подойдут молочный, теплый бежевый и цвет натурального дерева.

Мшистый оливковый — глубокий оливковый с коричневым подтоном, напоминающий мох и сухие травы. Подходит для крупных цветовых акцентов, таких как кухонные фасады, шкаф, комод или стена за изголовьем. Рядом хорошо смотрятся теплый бежевый, кремовый и дерево.

Дымчатый серо-синий — приглушенный синий с серым и легким бирюзовым нюансом. Сочетается с карамельным, молочным и красновато-коричневым. Такая палитра подойдет для комнаты с деревянным столом, коричневым диваном или кожаным креслом.

Шоколадный бордовый — глубокий бордовый с шоколадным подтоном. Цвет для выразительной детали, например, абажура, рамы зеркала, прикроватной тумбы или небольшого пуфа. Особенно интересно сочетать его с кремовым, припыленным розовым и светлым зеленым. Эти цвета можно использовать уже сейчас, чтобы подготовить свой дом к трендам будущего сезона.