Эксперты рассказали, что ухудшения тяги вытяжки на кухне может быть связано с забитым жироуловителем

Кухонная вытяжка может терять мощность из-за забитого жироуловителя, засора воздуховода, неисправного клапана или сбоя в моторе. Способы найти причину неполадки перечислил URA.RU .

В первую очередь рекомендуется осмотреть металлический жировой фильтр: при загрязнении его моют теплой водой с обезжиривающим средством. Угольные фильтры очищать водой нельзя — их необходимо менять.

Препятствием для оттока воздуха также становятся засор трубы, перегиб гофры, залипший обратный клапан или слишком узкий воздуховод с множеством изгибов. При этом проверять общую вентиляционную шахту без разрешения управляющей компании запрещено — при засоре следует обращаться в УК.

Если самостоятельная очистка не помогла восстановить тягу, вероятна поломка крыльчатки или мотора. В таком случае вытяжку нужно обесточить и обратиться к специалистам сервисного центра.