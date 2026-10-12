Эксперты рассказали, что сильная вибрация стиральной машины при отжиме может быть связана с износом внутренних деталей

Сильная вибрация стиральной машины во время отжима способна повредить подшипники и уплотнители, а также привести к протечкам. Как сообщил сайт URA.RU , техника чаще всего трясется из-за ошибок при установке, дисбаланса вещей или износа внутренних деталей.

Одной из главных причин раскачивания прибора становится неровный пол или неотрегулированные ножки. У новой техники сильную вибрацию могут провоцировать неснятые транспортировочные болты, которые блокируют свободное движение барабана.

Кроме того, неравномерная нагрузка возникает при стирке одной тяжелой вещи либо при превышении допустимого веса загрузки. Если машина выставлена ровно, но продолжает вибрировать, издавая металлический гул, скрежет или стук, проблема может заключаться в износе амортизаторов или подшипников. В такой ситуации прибор следует отключить от сети и обратиться к специалистам сервиса.