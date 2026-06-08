Эксперты рассказали, что надувные модели SUP-бордов не уступают жестким при правильном накачивании

С наступлением теплого сезона многие выбирают SUP-бординг как способ активного отдыха на воде. В материале URA.RU собрали актуальные рекомендации по выбору САП-борда и представили лучшие модели на российском рынке в 2026 году.

Для новичков и семейного отдыха подойдут модели, обеспечивающие устойчивость и простоту в управлении. Например, Gladiator Origin 10'6" отличается хорошей устойчивостью и грузоподъемностью, а Prime Flow 11'2" — бюджетным вариантом с ярким дизайном.

Туринговые модели, такие как Aqua Marina Atlas 12', идеальны для путешествий благодаря своей длине и стабильности. Easy Rider Ametist 12' или аналогичные от Jobe Aero Duna 11.6" подойдут для многодневных походов благодаря технологиям, повышающим жесткость.

В премиум-сегменте выделяются модели Red Paddle Co (Ride или Sport 11'3"), отличающиеся высокой жесткостью и долговечностью. Также стоит обратить внимание на iRocker и Bote, предлагающие продвинутые конструкции для максимальной производительности.

Надувные САП-борды в 2026 году превосходят аналоги по удобству. Они занимают минимум места в багажнике, весят 8–12 кг в комплекте и выдерживают падения на камни или транспорт. Современные модели почти не уступают жестким при правильном накачивании. Главное преимущество — мобильность: вы можете взять доску в поездку на природу или даже в общественный транспорт.

Выбор САП-борда начинается с понимания ваших целей и физических данных. Новичкам лучше отдавать предпочтение универсальным доскам длиной 3–3,5 метра и шириной 70 см. Важные характеристики при покупке: грузоподъемность и объем, толщина, материал и технология, а также комплектация. Эксперты рекомендуют начинать с прогулочных вариантов, а уже потом переходить к туринговым или спортивным.