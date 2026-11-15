Эксперты призвали при оценке пригодности старых вещей для ремонта учитывать их безопасность

Сайт Peterburg2.ru опубликовало рекомендации по оценке старых предметов гардероба, посуды, мебели и техники перед решением об их восстановлении или утилизации.

Главным фактором названа безопасность. Так, приборы с поврежденным шнуром или запахом перегрева нельзя включать даже ради проверки. Эмалированную посуду со сколами внутри не следует применять для готовки, а старую керамику неизвестного происхождения разумнее оставить в качестве декора.

Также важно оценить сохранность материала и соединений. Например, потертый лак на деревянном комоде не означает исчерпания ресурса, если мебель не деформировалась от сырости. В одежде ключевую роль играет состояние зон трения: истончившуюся ткань не спасут новые пуговицы. Кроме того, эксперты советуют сопоставить затраты на починку со стоимостью покупки сопоставимой вещи.