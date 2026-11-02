Эксперты предупредили, что примерка обуви в магазине может стать источником заражения грибком ногтей

Примерка обуви в магазине, гостевые тапочки и общие маникюрные наборы могут стать источником заражения грибком ногтей. О неочевидных путях передачи онихомикоза и способах защиты сообщил сайт MK.RU .

Возбудители инфекции активно размножаются в тепле и влаге при температуре 30–35 градусов, а споры живут месяцами. Для заражения достаточно микротравмы кожи. Опасность также представляют мокрые полы в ванной, тренажеры, покрытия в бассейнах и совместная сушка вещей.

Для профилактики рекомендуется держать стопы сухими, выбирать носки и обувь из дышащих материалов, стирать текстиль при температуре от 60 градусов и пользоваться индивидуальными инструментами. При появлении зуда, шелушения, изменении цвета или толщины ногтевой пластины авторы материала советуют сразу обращаться к врачу.