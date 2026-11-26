Специалисты Кадрового центра Саратовской области объяснили, как соискателям отвечать на собеседовании на вопросы о предыдущем месте работы, передает телеканал «Саратов24» .

На первичном интервью эксперты не рекомендуют использовать резкие фразы вроде «начальник был неадекватный» или утверждения о том, что сотрудника не ценили. Подобные формулировки выдают эмоциональную реакцию и создают впечатление конфликтного кандидата.

Вместо негатива соискателям посоветовали называть объективные причины ухода: отсутствие роста, завершение проекта или несовпадение рабочих процессов. В частности, кандидат может отметить стремление участвовать в более масштабных задачах либо потребность в понятных сроках и определенном ритме работы.

В кадровом центре подчеркнули, что спокойное объяснение причин демонстрирует профессиональную зрелость и фокус на рабочих задачах.