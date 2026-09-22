Эксперты посоветовали подбирать объем холодильника с учетом количества жильцов и частоты покупок

Покупка холодильника — это серьезное решение, которое требует внимательного подхода. Важно учесть несколько ключевых моментов, чтобы не столкнуться с неудобствами в будущем, сообщил URA.RU .

Перед покупкой холодильника необходимо тщательно измерить место его установки. Нужно учесть ширину, высоту и глубину ниши, а также дверные проемы и проходы. Следует помнить о необходимости зазоров между холодильником и стеной для хорошей циркуляции воздуха.

Важно не гнаться за максимальным объемом холодильника. Большой холодильник может оказаться не только неудобным, но и затратным в эксплуатации из-за повышенного энергопотребления. Полезный объем стоит подбирать с учетом количества жильцов, частоты покупок и привычки делать запасы.

Не стоит выбирать холодильник, ориентируясь только на класс энергопотребления. Буква на этикетке не всегда отражает реальный расход электроэнергии. При сравнении моделей нужно обращать внимание на годовое потребление в кВт·ч и учитывать дополнительные функции, которые могут повлиять на расход энергии.

Разнообразные функции могут быть заманчивыми, но они также предъявляют дополнительные требования к уходу и могут стать причиной неисправностей. Например, система No Frost создает дополнительный шум, а некоторые функции могут ускорить высыхание продуктов.

Наконец, не стоит забывать о уровне шума холодильника. Тихая работа устройства важна для комфортного проживания.