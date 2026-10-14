Эксперты посоветовали обращать внимание на соотношение пуха и пера при выборе теплой верхней одежды

При покупке зимнего пуховика важно обращать внимание не только на объем наполнителя, но и на его качество, защиту от влаги и правильную посадку. Рекомендации по выбору теплой верхней одежды опубликовал сайт URA.RU .

В материале отметили, что толщина куртки не гарантирует защиту от холода. Следует обращать внимание на показатель упругости наполнителя Fill power и соотношение пуха и пера. Для мокрого снега и слякоти практичнее выбирать синтетический утеплитель или ткань с DWR-обработкой, поскольку намокший пух теряет теплоизоляционные свойства.

Примерять пуховик советуют на ту одежду, которую планируется носить зимой. Вещь не должна жать в плечах, сковывать движения или сидеть слишком свободно. Также важно оценить фурнитуру: капюшон должен регулироваться по объему, а застежку должна прикрывать ветрозащитная планка.