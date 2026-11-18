Жидкие обои подходят для сухих комнат со сложной геометрией стен, однако их не стоит применять во влажных зонах и помещениях с высокой нагрузкой. Об особенностях отделочного материала рассказал сайт URA.RU .

Покрытие из волокон целлюлозы, хлопка или шелка помогает замаскировать неровности и трещины глубиной до двух-трех миллиметров.

При этом состав боится воды и трения, поэтому не рекомендован для отделки ванных, зон возле кухонных моек, прихожих и коридоров. Защитный лак улучшает влагостойкость, но лишает поверхность способности дышать, что чревато появлением плесени. Кроме того, жидкие обои сохнут от 24 до 72 часов и не подходят для создания строгого геометрического узора.

Материал советуют наносить поверх изолирующей грунтовки и приобретать из одной партии с запасом 10–15%.