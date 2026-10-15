Россиянам посоветовали начинать уборку квартиры с дальних комнат по направлению к выходу

Уборку квартиры после ремонта следует начинать с дальних комнат по направлению к выходу и проводить сверху вниз. Об этом сообщил сайт URA.RU .

На первом этапе важно выполнить сухую очистку пылесосом с HEPA-фильтром и микрофиброй. Смешивать строительную пыль с водой в начале нельзя, чтобы на поверхностях не образовался плотный налет. При последующей влажной уборке воду рекомендуют менять через каждые 10–15 квадратных метров.

Застывшую монтажную пену и краску советуют снимать пластиковыми скребками и специальными очистителями, избегая металлических лезвий, способных поцарапать отделку. Следы цемента и плиточного клея удаляют спецсоставами или слабым раствором кислоты, протестировав его на одной плитке. Кислоты запрещено наносить на мрамор, травертин, известняк, декоративный бетон и металл.