Эксперты посоветовали использовать лимонную кислоту или уксус для борьбы с накипью в чайнике

Накипь из солей кальция и магния увеличивает расход электричества и ускоряет износ чайника. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Плотный осадок появляется из-за жесткой воды и действует как теплоизоляция: прибору требуется больше времени и энергии для нагрева. В результате техника сильнее нагревается, начинает сильнее шуметь, а автоматическое отключение может срабатывать позже обычного.

Для очистки издание советует прокипятить раствор лимонной кислоты из расчета одна-две столовые ложки на литр воды, дать составу постоять, после чего удалить остатки налета мягкой губкой. В качестве альтернативы подойдет разведенный столовый уксус. При этом запрещено смешивать разные кислоты, чистить прибор металлическими щетками и включать его пустым.