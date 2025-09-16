Эксперты порекомендовали детям старше 7 лет сидеть на расстоянии 2-3 метров от экрана телевизора

Телевидение и другие экраны прочно вошли в жизнь современных семей. Дети смотрят мультфильмы, обучающие программы и играют в видеоигры, однако долгое время перед экраном может навредить зрению . «Известия» опубликовали советы директора по продукту бренда HYUNDAI Екатерины Субботиной и врача-офтальмолога Анастасии Самариной по безопасному взаимодействию с цифровыми устройствами.

Эксперты рекомендуют детям старше семи лет сидеть на расстоянии двух-трех метров от экрана, прямо напротив него, и делать перерывы каждые 30 минут. Малыши до трех лет должны проводить перед экраном не более 30 минут.

«Близкое расположение существенно повышает нагрузку на хрусталик глаза, вызывая быстрое утомление и снижение остроты зрения», — подчеркнула офтальмолог.

Современные технологии позволяют контролировать качество изображения и процесс использования телевизора, что способствует сохранению зрительного и психоэмоционального здоровья ребенка.

Врач-офтальмолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев рассказал «Известиям», что проблемы со зрением часто возникают из-за чрезмерной нагрузки на глаза от гаджетов. Это приводит к утомлению глаз и снижению четкости зрения.