Эксперты по кибербезопасности предупредили о росте мошенничества при онлайн-заказах букетов ко Дню знаний

С началом нового учебного года растет спрос на букеты, и это привлекает интернет-мошенников. Они создают поддельные сайты с выгодными предложениями, предупредил руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко. Его слова привел сайт «ФедералПресс» .

Специалист отметил, что мошенники могут обратить внимание на инициативы по покупке одного букета на весь класс с переводом оставшихся денег на благотворительность.

GR-директор компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова заявила, что многие родители торопятся и не проверяют сайты, на которых покупают цветы. Злоумышленники используют это, создавая поддельные ресурсы с акциями и скидками, и требуют коды из SMS или платежные данные.

МВД России также сообщило о росте мошенничества через электронные дневники. Злоумышленники представляются сотрудниками школы и просят обновить данные или подтвердить номер телефона, получая доступ к «Госуслугам», онлайн-банкам и другим сервисам.