Эксперты Ozon назвали телефонные звонки от лжесиловиков самой распространенной схемой мошенников

Специалисты из Ozon Банка и Ассоциации российских банков (АРБ) выделили основные схемы, которые применяют злоумышленники для доступа к деньгам граждан, сообщил RT .

Одной из наиболее распространенных остается схема с телефонными звонками от якобы «сотрудников министерства или службы безопасности», «представителей банка или страховой компании». По словам экспертов, цель злоумышленников — убедить человека, что его деньги в опасности, и вынудить быстро принять решение, не давая времени на обдумывание.

Среди мошеннических приемов — обвинения в финансировании запрещенных организаций. Напуганные клиенты готовы предоставить личные данные и следовать инструкциям аферистов. Эксперты советуют не принимать решений наспех, перезванивать в банк по официальному номеру и не сообщать код из СМС незнакомцам, отметила газета «Петербургский дневник».

Также растет число случаев, когда мошенники продвигают вредоносные приложения, поэтому специалисты рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов. Фишинговые ссылки остаются популярным инструментом обмана. Они могут касаться различных тем — от покупки билетов до бронирования ресторана. Эксперты призывают не переходить по ссылкам из непроверенных источников.

Еще одна распространенная схема — заниженная цена на товар в приложении с объявлениями. Продавец выманивает у клиента предоплату за несуществующий товар, после чего переводит деньги «дропу», а клиента блокирует.

В основе всех мошеннических схем лежат психологическое давление и манипуляции, которые заставляют людей довериться или испугаться, заключили специалисты.