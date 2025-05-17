Эксперты оценили состояние конструкций церкви на Конюшенной площади в Петербурге

Специалисты провели обследование строительных конструкций церкви Спаса Нерукотворного образа, расположенной на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Городское управление инвентаризации и оценки имущества, в ведении которого находится данный объект.

По данным ведомства, эксперты оценили техническое состояние конструкций и предложили рекомендации для разработки проекта по обеспечению безопасности здания и консервации его элементов.

Ранее сообщалось, что в ходе обследования будут проведены химико-технологические анализы строительных материалов, осмотр конструкций, фотофиксация состояния объекта, составление карты дефектов и оценка несущей способности грунта.

Напомним, что недавно на Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга одобрили эскизный проект реставрации Конюшенного ведомства. Специалисты архитектурного бюро «Студия 44» выполнили научно-исследовательские и изыскательские работы, на основе которых и был разработан проект реставрации и приспособления комплекса.