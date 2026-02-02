Эксперты оценили планы по сокращению уроков иностранных языков в российских школах

Минпросвещения РФ планирует сократить количество часов изучения иностранных языков в школе со следующего учебного года (2026/2027). Вместо трех уроков в пятых-седьмых классах останется только два занятия в неделю. Эксперты считают, что такое сокращение может стимулировать переход к современным форматам обучения, таким как коммуникативный подход и развитие устной речи, написал «ФедералПресс» .

Однако для этого необходим пересмотр государственных образовательных стандартов и логики контроля результатов.

«Часов на изучение станет меньше, а объем, который необходимо освоить и подтвердить, останется прежним. Можно ли считать это недостатком нововведения? Скорее нет, ведь даже 510 часов не могут обеспечить полноценное соответствие школьным требованиям», — полагает преподаватель английского языка и руководитель онлайн-школы Данилевская.

Она подчеркивает, что для освоения иностранного языка нужна достаточная речевая практика. Грамматика и лексика должны быть сбалансированы.

«В языке главное — практика. Мы ведь не обучаем своих новорожденных детей правилам русского языка, а просто говорим с ними. Это понятный и естественный процесс», — говорит эксперт.

Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная считает, что оптимизация учебных планов будет оправдана только в случае параллельного внедрения более современных и эффективных методик преподавания.

Руководитель сети языковых центров для детей Елена Иванова считает, что сокращение даже одного часа занятий окажет негативное влияние. Она отмечает, что три часа преподавания иностранных языков в неделю — это минимум, который позволяет держать процесс в рабочем режиме.