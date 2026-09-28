Эксперты отметили, что тунговое и льняное масла помогут защитить мебель из массива дерева от влаги и деформации

Мебель из натурального дерева может деформироваться из-за перепадов температуры и влажности. Способы уберечь массив от разбухания и появления щелей перечислило издание URA.RU .

Для защиты древесины применяют тунговое и льняное масла, а также пчелиный, карнаубский или синтетический воски. Плотный барьер от влаги создают акриловые, полиуретановые и алкидные лаки.

Антисептические пропитки снижают риск появления плесени и грибка, однако во влажных зонах поверх них требуется наносить финишный слой. Дополнительно уберечь поверхности от брызг и царапин помогает полиуретановая бронепленка.

Для сохранения изделий рекомендуется поддерживать влажность воздуха в помещении в пределах 30–50% и не допускать ее повышения выше 60%. Мебель из массива также советуют не ставить вплотную к радиаторам отопления и под прямые солнечные лучи.