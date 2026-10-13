URA.RU: проблемы с закрыванием дверей могут возникнуть из-за ослабших петель и разбухания древесины

Проблемы с закрыванием дверей обычно возникают из-за ослабших петель, разбухания древесины от влаги или перекоса коробки. Способы устранить такие неполадки назвал сайт URA.RU .

При перекосе полотна в первую очередь советуют подтянуть винты на петлях, особенно на верхней. Если саморез проворачивается, его заменяют более длинным либо используют деревянный чопик с клеем.

Если язычок замка не попадает в ответную планку, отверстие расширяют напильником или переносят планку на новое место. В случае разбухания полотна от сырости места трения шлифуют наждачной бумагой и покрывают защитным составом. При заметном смещении дверной коробки из-за деформации стен или усадки здания авторы рекомендуют вызвать специалиста и не демонтировать конструкцию самостоятельно.