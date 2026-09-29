Эксперты огласили правила подготовки теплых полов к запуску в холода

Подготовка водяных и электрических теплых полов к осенне-зимнему сезону требует обязательной проверки оборудования перед включением. Основные рекомендации привел сайт URA.RU .

Перед запуском жидкостного пола нужно проверить коллектор, запорные краны, расходомеры и манометр, а также убедиться в отсутствии подтеков на фитингах. Стравливать воздух можно только через штатный воздухоотводчик.

Контуры после простоя прогревают постепенно, не включая сразу максимальный режим. При шуме насоса, резком падении давления или протечке запуск останавливают и вызывают мастера.

Перед осмотром электрического пола отключают автомат. При следах нагрева, трещинах или запахе гари обращаются к электрику. Пробный запуск проводят на короткое время с умеренной температурой, оценивая равномерность нагрева покрытия. Также на систему без разрешения инструкции нельзя ставить мебель без ножек и стелить ковры.