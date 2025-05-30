Эксперты объяснили снижение продаж премиального жилья в Москве нехваткой новых проектов

В Москве зафиксировано падение спроса на дорогую недвижимость, что стало первым подобным случаем за последние семь месяцев. Как отметил в беседе с «ФедералПресс» президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудраков-Тигранн, это связано с естественной коррекцией рынка.

Согласно данным Kalinka Ecosystem, в апреле интерес к таким объектам уменьшился на 15% по сравнению с мартом и на 16% в годовом исчислении.

«После продолжительного роста сектор столкнулся с естественным спадом, — пояснил специалист. — Главная причина — нехватка новых проектов. Застройщики исчерпали льготные предложения, а новые объекты появляются медленно».

Также он обратил внимание на увеличение стоимости, что заставляет даже обеспеченных клиентов быть более осторожными.

Прогнозируется, что при сохранении дефицита цены продолжат расти, однако объемы сделок останутся низкими. Часть покупателей может переключиться на коммерческую или загородную недвижимость.

«В ближайшие месяцы возможна стабилизация, но это зависит от запуска новых проектов и макроэкономической ситуации», — заключил Кандикудраков-Тигранн.

Он подчеркнул, что без активности застройщиков спад может затянуться, требуя внимания к новым предложениям и экономическим факторам.