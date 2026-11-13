Эксперты объяснили причину осенней активности лис подготовкой к зимнему гону

Осенью лисы становятся менее осторожными и могут приближаться к людям из-за подготовки к зимнему гону. Об этом со ссылкой на столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщил сайт «Москва.ру» .

В ведомстве пояснили, что в этот сезон хищники расширяют границы обитания, меняют привычные маршруты и чаще подают голос. Такое поведение признано естественной частью жизненного цикла зверей.

Специалисты рекомендовали держать дистанцию при встрече с лисой, не кормить ее и избегать громких звуков. Если зверь кажется ослабленным или раненым, следует обратиться в городские службы.

На появление хищников у населенных пунктов влияет и общая численность вида. За последние четыре года популяция лис в Подмосковье выросла примерно на 40% — с 3,5 тысячи до пяти тысяч особей.