Эксперты объяснили, что чистоплотность кошки связана с вопросом выживания потомков в дикой природе

Кошки известны своей аккуратностью и чистоплотностью: они постоянно ухаживают за шерстью, избавляясь от лишних запахов и грязи. Даже после контакта с человеком кошка может долго приводить себя в порядок. Собаки тоже занимаются гигиеной, но делают это гораздо реже и менее старательно. Именно поэтому от собак часто исходит характерный запах шерсти, а от кошек — нет, сообщил URA.RU .

Разница в поведении этих животных обусловлена особенностями их жизни в дикой природе. Собакам, которые охотились в стаях, не нужно было скрывать свой запах, так как это не влияло на успех охоты. Они полагались на ловкость, силу и командную работу.

Кошкам же, за исключением львов, приходилось охотиться в одиночку. Чтобы оставаться незамеченными для добычи и врагов, им было важно не выдавать своего присутствия запахом. Поэтому кошки тратят много времени на уход за шерстью — это вопрос выживания.