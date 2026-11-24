Начинать обучение в автошколе наиболее эффективно зимой — в декабре, январе или начале февраля. Об этом сообщил сайт 110km.ru .

Курс подготовки длится от трех до пяти месяцев. Если начать занятия зимой, вождение пройдет на заснеженных трассах и наледи, а сдача экзаменов придется на теплое время года. Такая практика помогает новичкам под контролем инструктора освоить плавное торможение, работу системы ABS и поведение автомобиля в гололед.

Летом маневрировать и следить за разметкой легче, однако водители без зимнего опыта рискуют оказаться неготовыми к ухудшению погоды. При этом инструкторы предупреждают, что сложные дорожные условия добавляют стресса ученикам, а основные навыки безопасного вождения формируются уже после получения прав.