Эксперты назвали упреки, манипуляции чувством вины и гиперопеку причинами редких звонков взрослых детей родителям

По данным опроса YouGov за 2025 год, 16% взрослых жителей США разорвали контакт с одним из родителей, а 10% — с собственным ребенком. Как отметили авторы материала, к охлаждению часто ведет навязчивое общение.

Среди ключевых причин названы упреки, манипуляции чувством вины, гиперопека, монологи о проблемах и непрошеные советы. При этом участие родителей остается нужным: по исследованию Pew Research Center, 43% опрошенных отметили, что взрослые дети часто советуются с ними о работе.

Влияет и цифровой барьер. Пока старшие ждут звонков, детям удобнее общаться в мессенджерах. Так, 31% американских родителей ежедневно переписываются с отдельно живущими детьми, а 42% делают это несколько раз в неделю.