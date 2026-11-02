Эксперты назвали цифровизацию одним из главных трендов рынка грузоперевозок в 2026 году

Главными драйверами рынка грузоперевозок в 2026 году стали цифровизация и перестройка логистики под потребности электронной коммерции. Об этом сайту «ФедералПресс» сообщил генеральный директор «Байкал-Сервис ТК» Владимир Толкачев.

По его словам, ключевым элементом трансформации отрасли стало внедрение сервисов платформы «ГосЛог»: с 1 марта 2026 года заработал обязательный реестр экспедиторов, а с марта 2027 года начнет действовать реестр перевозчиков. Толкачев рекомендовал компаниям не откладывать переход на электронный документооборот.

Эксперт также отметил, что во втором квартале средние тарифы на автоперевозки выросли на 10% из-за дефицита и подорожания топлива. На издержки бизнеса также влияют прекращение программ льготного кредитования и рост утильсбора. Кроме того, рассредоточение запасов продавцами маркетплейсов увеличивает сроки доставки товаров.