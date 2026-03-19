Эксперты назвали самый невыгодный месяц для отпуска в 2026 году

Богданова-Шемраева: в 2026 году май будет самым выгодным для отпуска

Самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет май из-за большого количества праздничных дней. Об этом в беседе с ТАСС рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Эксперт пояснила, что в мае средний дневной заработок оказывается выше отпускных выплат.

«Если ваша цель — максимизировать выплаты, планируйте отпуск на другие месяцы», — посоветовала специалист.

Самыми выгодными месяцами она назвала апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Наиболее выгодным будет июль, в котором будет 23 рабочих дня.

Богданова-Шемраева порекомендовала включать в отпуск выходные дни. За субботу и воскресенье тоже начисляются отпускные, напомнила эксперт.

Ранее турэксперт Тариел Гажиенко рассказал, как сделать короткий отпуск насыщенным и недорогим. По его словам, даже короткая неделя может стать отличной перезагрузкой, если правильно спланировать мини-отпуск.